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СК начал проверку избиения преподавателем школьника на юго-востоке Москвы

В школе на юго-востоке Москвы учитель силой выгнал восьмиклассника, СК начал проверку
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Главное следственное управление по Москве начало проверку после сообщений о применении насилия преподавателем к школьнику в Косино-Ухтомском районе, сообщается в телеграм-канале СК.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки», — говорится в сообщении.

Ранее Mash сообщил, что руководитель кадетского класса школы №2031 Сергей Окопский на уроке финансовой грамотности схватил за волосы восьмиклассника, отказавшегося выйти из помещения. По данным телеграм-канала, ему не понравилась прическа мальчика.

Директор школы Григорий Киселев заявил РБК, что ученик не реагировал на замечания педагога, из-за чего «учитель не сдержался и, применив грубую силу, выгнал мальчика из кабинета». «Любое применение физической силы по отношению к детям категорически недопустимо. Это принципиальная позиция, и никакого оправдания действиям педагога, применившего силу к ученику, быть не может. <...> В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», — отметил Киселев.

По его словам, учителя уволили, а школьник чувствует себя нормально, медпомощь ему не понадобилась.
 

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Школа Москва ученики новости
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