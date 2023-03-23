Мэрия Новосибирска объяснила сбор данных сотрудников института РАН

Здание Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (Фото: сервис Google Street View)

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук собирал сведения о людях, которые проживают вместе с сотрудниками, на случай эвакуации, пояснили РБК в пресс-службе мэрии Новосибирска.

«По информации департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии, в Новосибирске производится плановое уточнение мероприятий по эвакуации населения. Для этого необходимы данные по количеству подлежащих эвакуации человек», — заявили в пресс-службе, уточнив, что персональные данные граждан не требовались.

В мэрии уточнили, что институт собирал информацию через собственный портал. «Текст внутреннего запроса института сформулирован специалистом в произвольной форме», — подчеркнули в пресс-службе.

В институте ранее также говорили, что информация нужна на случай чрезвычайной ситуации, включая «военную». «Есть площадки, не только у нашего института, куда люди будут оперативно эвакуированы. Так что данные сверяются, просто чтобы они были в случае чего, и все», — объясняли в пресс-службе института.

Телеграм-канал «Ненаучный городок» писал, что руководство учреждения просило сотрудников сообщить, кто постоянно проживает с ними на одной жилплощади, объяснив это «работой по организации безопасности населения исходя из сложившейся геополитической обстановки».