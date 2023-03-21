Институт РАН объяснил сбор данных о живущих вместе с сотрудниками

Один из институтов Сибирского отделения РАН проводит сверку данных сотрудников, чтобы в случае эвакуации иметь сведения, например, об их детях или пожилых родственниках. В учреждении сообщили, что паспортные данные не собирают

Здание института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (Фото: сервис Google Street View)

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук ведет сбор сведений о людях, которые проживают с сотрудниками, на случай чрезвычайной ситуации, включая «военную», пояснили в пресс-службе института.

«Как это будет использоваться, если возникнет какая-то чрезвычайная ситуация, например военная, и понадобится эвакуировать людей в безопасное место? Есть площадки, не только у нашего института, куда люди будут оперативно эвакуированы. Так что данные сверяются просто, чтобы они были в случае чего, и все. Это касается безопасности людей в случае такой чрезвычайной ситуации», — заявили в пресс-службе.

В институте также пояснили, что это распоряжение мэрии Новосибирска и его выполняют все подразделения Сибирского отделения РАН. Но персональные данные, в том числе номер паспорта, не собирают.

«Нужно это, чтобы, например, при возможной эвакуации, было понимание о детях, пожилых людях, их возрасте и количестве. Сейчас в институте проходит сверка имеющихся данных. Сотрудник прежде всего проверяет свои данные. Относительно родственников эти данные в принципе тоже имеются. Например, дети сотрудников могут получить новогодние подарки по линии профсоюза. То есть де-факто информация о родственниках сотрудников имеется, но проводится сверка определенная», — заключили в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в мэрию Новосибирска.

Ранее телеграм-канал «Ненаучный городок» сообщил, что руководство Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН попросило сотрудников сообщить, кто постоянно проживает с ними на одной жилплощади. Это объяснили «работой по организации безопасности населения исходя из сложившейся геополитической обстановки».