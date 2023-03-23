Суд отказался приравнять сдачу квартир на сутки к гостиничным услугам

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 22 мар, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 22 мар, 16:22
Финляндия отпустила задержанное в порту судно с российскими удобрениями Бизнес, 13:54
Под землей, по воздуху и под водой: как работают интернет-артерии планеты РБК и Ростелеком, 13:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:52
Как начать разбираться в спорте и быть успешным в ставках РБК Спорт, 13:47
Акции Tencent выросли на 8% на фоне слухов о визите премьер-министра КНР Инвестиции, 13:43
Суд отказался приравнять сдачу квартир на сутки к гостиничным услугам Общество, 13:43
Криштиану Роналду назвал уход из МЮ плохим этапом своей карьеры Спорт, 13:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На Мосбирже предложили освободить от подоходного налога дивиденды на ИИС Инвестиции, 13:34
Собянин назвал сроки окончания строительства МФК для студентов «Бауманки» Город, 13:33
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 13:31
Гастрономический туризм с сибирским акцентом РБК +, 13:29
В МУС выразили сожаление из-за «угроз» после ордера на арест Путина Политика, 13:27
Сибирская язва у двух пациентов в Подмосковье пока не подтвердилась Общество, 13:25
«Дом.РФ» назвал регионы, где чаще всего берут семейную ипотеку Недвижимость, 13:23
Общество ,  
0 

Суд отказался приравнять сдачу квартир на сутки к гостиничным услугам

Конституционный суд отказался приравнять сдачу квартир на сутки к гостиничным услугам
Фото: Jens Kalaene / Global Look Press
Фото: Jens Kalaene / Global Look Press

Посуточную сдачу частной квартиры нельзя автоматически приравнивать к гостиничным услугам, сообщила пресс-служба Конституционного суда. Такое решение суд вынес после обращения предпринимателя Павла Бахирева, которому запретили сдавать квартиру на сутки из-за жалоб соседей.

«Собственник жилого помещения вправе сдавать его по договору найма для проживания гражданам на срок, не превышающий пяти лет. Минимальный срок такого договора законодательством не установлен», — говорится в постановлении.

Также в документе указано, что суду необходимо установить, действительно ли краткосрочный наем квартиры Бахирева создает для соседей неудобства. В постановлении подчеркнули, что запрет на такой вид сдачи квартир не установлен, если она не нарушает комфорт остальных граждан.

Суд призвал законодательные власти разработать правила, которые будут регулировать эту деятельность. «Законодатель может определить специальные правила этой деятельности для отдельных местностей, например, туристических мест и курортов», — отметили в сообщении.

История со сдачей квартиры в Пскове началась в 2020 году, писал «АиФ-Псков». Заявление на супругов Бахиревых в областной суд подал один из соседей. В итоге суд запретил им сдавать квартиру посуточно и признал такие услуги «гостиничными». Бахирев и его жена направили запрос в Минстрой. В ведомстве ответили, что «услуги по предоставлению временного жилья в помещениях, предоставляемых по договорам краткосрочного найма <...> не относятся к деятельности гостиниц».

Бахиревы обращались в разные суды, чтобы отстоять свои права, писало Inform Pskov. Последней инстанцией стал Конституционный суд России.

Читайте на РБК Pro
«Что я могу сегодня сделать по-другому?»: глава Zoom — о саморефлексии
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
«И без зуба проживу»: шесть главных мифов об имплантации
Почему рынок труда в США так перегрет и как это влияет на политику ФРС
Теги
Конституционный суд Аренда гостиницы
Материалы по теме
Власти Бали запретили туристам арендовать мотоциклы
Политика
Путин предложил программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter