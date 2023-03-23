Суд отказался приравнять сдачу квартир на сутки к гостиничным услугам

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Посуточную сдачу частной квартиры нельзя автоматически приравнивать к гостиничным услугам, сообщила пресс-служба Конституционного суда. Такое решение суд вынес после обращения предпринимателя Павла Бахирева, которому запретили сдавать квартиру на сутки из-за жалоб соседей.

«Собственник жилого помещения вправе сдавать его по договору найма для проживания гражданам на срок, не превышающий пяти лет. Минимальный срок такого договора законодательством не установлен», — говорится в постановлении.

Также в документе указано, что суду необходимо установить, действительно ли краткосрочный наем квартиры Бахирева создает для соседей неудобства. В постановлении подчеркнули, что запрет на такой вид сдачи квартир не установлен, если она не нарушает комфорт остальных граждан.

Суд призвал законодательные власти разработать правила, которые будут регулировать эту деятельность. «Законодатель может определить специальные правила этой деятельности для отдельных местностей, например, туристических мест и курортов», — отметили в сообщении.

История со сдачей квартиры в Пскове началась в 2020 году, писал «АиФ-Псков». Заявление на супругов Бахиревых в областной суд подал один из соседей. В итоге суд запретил им сдавать квартиру посуточно и признал такие услуги «гостиничными». Бахирев и его жена направили запрос в Минстрой. В ведомстве ответили, что «услуги по предоставлению временного жилья в помещениях, предоставляемых по договорам краткосрочного найма <...> не относятся к деятельности гостиниц».

Бахиревы обращались в разные суды, чтобы отстоять свои права, писало Inform Pskov. Последней инстанцией стал Конституционный суд России.