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Канада назначит спецпредставителя по борьбе с иностранным вмешательством

Трюдо назначит спецпредставителя по борьбе с иностранным вмешательством в дела Канады

В Канаде введут должность специального независимого докладчика, который будет давать властям рекомендации по борьбе с потенциальным иностранным вмешательством в дела североамериканского государства. Об этом объявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает телеканал CBC News.

«Сегодня я объявляю, что назначу независимого специального докладчика, у которого будут большие полномочия и который будет давать экспертные рекомендации по борьбе с [иностранным] вмешательством и по укреплению нашей демократии», — сказал премьер-министр.

Кроме противодействия иностранному вмешательству спецпредставитель также будет заниматься выявлением слабых мест в канадской государственной системе.

Свое решение Трюдо объяснил возникновением в последнее время сообщений о вмешательстве Китая в выборы в Канаде в 2019 и 2021 годах, а также о вмешательстве таких стран, как Россия и Иран во внутренние дела страны.

В феврале издание Globe and Mail написало, что получило доступ к материалам службы безопасности Канады, из которых следует, что Пекин пытался повлиять на результаты парламентских выборов в стране. По данным издания, Китай прилагал усилия, чтобы депутаты от консервативных партий не смогли добиться успеха на выборах. 

Лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуливер заявил, что сам Трюдо не мог не знать о вмешательстве Китая. Однако он не стал этому препятствовать и предавать огласке, потому что китайское вмешательство было выгодно его Либеральной партии. 

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