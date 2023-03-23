В Госдуме оценили сроки принятия закона о цифровом рубле

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Законопроект, который позволит ввести в России цифровой рубль, не примут к 1 апреля. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Только в первом чтении законопроект принят. Было достаточно много замечаний, они не угрожающие, но все-таки много замечаний от согласующих институтов», — сказал он.

По словам Аксакова, поправки в проект рассмотрят в начале апреля, принять документ могут в середине апреля — начале мая. Вместе с принятием закона отложат также пилотный запуск использования цифрового рубля на реальных операциях.

16 марта Госдума приняла законопроект, вносящий изменения в разные законодательные акты в связи с внедрением цифрового рубля, в первом чтении. Документ вносит поправки в ряд законов, которые будут регулировать работу цифрового рубля. В постановлении Госдумы говорилось, что комитету по финансовому рынку поручено ко второму чтению доработать законопроект и «учесть необходимость обеспечения защиты прав субъектов персональных данных при обработке указанных персональных данных в рамках платформы цифрового рубля».



Директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин сообщал, что в 2023 начнется тестирование операций на реальном цифровом рубле, сначала в ограниченном круге клиентов. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в реальных операциях и на клиентах банков в апреле.