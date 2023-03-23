В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк рядом с Украиной

Белоруссия сформировала в Лунинце новый зенитный ракетный полк. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны Белоруссии.

Расстояние между Украиной и городом Лунинец — около 60 км.

«При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей», — говорится в заявлении Минобороны Белоруссии.

23 марта новую воинскую часть посетит министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Глава ведомства также вручит в «торжественной обстановке» ключи от квартир военнослужащим, прибывшим в Лунинец для прохождения службы.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о задержании «террориста украинских спецслужб» и его пособников, которые планировали взорвать российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, расположенный на аэродроме Мачулищи.

Киев отвергает причастность к попытке взрыва самолета. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что попытку нападения на самолет А-50 в Белоруссии совершили «местные партизаны».