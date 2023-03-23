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Экс-советник Пентагона предложил Киеву отдать часть территорий ради мира

Экс-советник Пентагона Лойола предложил Киеву отдать территории Москве за репарации
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Для достижения мира США должны убедить Украину смириться с потерей части территории в обмен на финансовую компенсацию. Об этом в своей статье для журнала The Atlantic написал бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола.

«США должны побудить Украину продать россиянам территорию <…> в обмен на крупную сумму, включая репарации», — написал он, добавив, что многие конфликты «были улажены таким образом».

По его словам, «более однородное» украинское государство «было бы более политически стабильным и могло бы когда-нибудь присоединиться к Европейскому союзу и, возможно, даже к НАТО».

В сентябре 2022 года в занятых российскими войсками частях Херсонской и Запорожской областей, а также в ЛНР и ДНР прошли референдумы, большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России.

Украина и западные страны обвиняют Россию в аннексии территорий. Кремль настаивает, что решение жителей региона окончательное и пересмотру не подлежит. Официально вхождение новых территорий в состав России признали в КНДР.

В октябре 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением референдумов. Резолюцию поддержали 143 страны, против выступили пять, не участвовали в голосовании 35 государств. Против резолюции проголосовали Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия.

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