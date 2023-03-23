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В Самаре потушили доходный дом Челышева XIX века

МЧС: историческое здание доходного дома Челышева XIX века потушили в Самаре

Доходный дом купца Дмитрия Челышева XIX века, который накануне загорелся в Самаре, потушили. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Пожар на третьем этаже и кровле здания ликвидировали около 07:24 по местному времени (06:24 мск). На тушение у пожарных ушло почти десять часов.

Возгорание тушили 167 человека и 59 ед. техники. Общая площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. м. В результате никто не пострадал. Спасатели эвакуировали из дома 60 жителей.

Доходный дом купца Дмитрия Челышева — одно из старейших зданий Самары, его достроили в 1899 году. Челышев был отцом Михаила Челышева, городского головы Самары в начале XX века. Сейчас в здании живут люди, там находятся в основном коммунальные квартиры. В здании три этажа и шесть подъездов. Часть квартир в доме признана непригодной для проживания.

Теги
Пожар Самара достопримечательности МЧС
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В Самаре загорелся доходный дом Челышева XIX века
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