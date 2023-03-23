Более 30 человек пострадали при опрокидывании судна сооснователя Microsoft в Шотландии

Более 30 человек пострадали при опрокидывании судна основателя Microsoft

Исследовательское судно Petrel, принадлежавшее миллиардеру и соучредителю Microsoft Полу Аллену, опрокинулось на бок в доках Эдинбурга, передают Daily Mail и Evening Standard.

Инцидент произошел 22 марта в порту Лит на севере Эдинбурга около 08:35 по местному времени (11:35 мск) пишут издания. Судно опрокинулось из-за сильного ветра, отмечает Daily Mail. В результате, по его данным, пострадали 35 человек. Evening Standard сообщает о 33 пострадавших. Часть их них госпитализировали, а некоторым оказали медицинскую помощь на месте.

Корабль накренился примерно на 45 градусов, уточняет Daily Mail.

Пол Аллен был другом детства американского предпринимателя Билла Гейтса. Вместе они основали корпорацию Microsoft, В 2018 году Аллен умер от осложнений неходжкинской лимфомы в возрасте 65 лет, пишет Associated Press.

Бизнесмен приобрел корабль в 2016 году и переоборудовал его, чтобы использовать как исследовательское судно. Предприниматель хотел искать с его помощью места, где произошли кораблекрушения, и изучать экосистему глубин океана.

За годы службы Petrel обнаружил несколько районов кораблекрушений, в том числе места, где в годы Второй мировой войны затонули авианосцы USS Hornet и USS Lexington.В октябре 2022 года его выкупили ВМС США.