У острова Южной Кореи потонул лесовоз с 22 людьми на борту

У берегов Южной Кореи потонул корабль с 22 людьми на борту

Грузовое судно, зарегистрированное в Гонконге, затонуло у острова Чеджу на юге Южной Кореи. На борту были 22 человека, часть из них удалось спасти, остальных ищут. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на береговую охрану.

Корабль-лесовоз Jin Tian перевозил древесину, находясь примерно в 148 км южнее города Согвипхо на острове Чеджу. Ночью он подал сигнал бедствия. По словам представителя береговой охраны, пятерых моряков спасли проплывавшие мимо корабли. Поисковая операция продолжается.

Японский телеканал NHK сообщает со ссылкой на национальную береговую охрану, что было спасено 13 человек.

В середине декабря военный корвет Таиланда затонул в Сиамском заливе (Южно-Китайское море) вследствие шторма. Вода попала на электрические системы корабля, что привело к потере управления и мощности. Волны захлестнули палубу, из-за чего корабль накренился.