Jack Daniel's обратился Верховный суд США из-за бутылки «Плохие спаниэли»

Верховный суд США рассмотрел иск компания Brown-Forman Corp, которой принадлежит производитель виски Jack Daniel's Properties Inc, против производителя игрушек для собак VIP Products LLC из-за прав на товарный знак. Об этом сообщает телеканал CNN.

VIP Products продает игрушку «Bad Spaniels Silly Squeaker» которая имеет такую же форму, что и бутылка виски Jack Daniel's. Надписи на этикетке игрушки выполнены похожим шрифтом. Сама этикетка черная, как на оригинальной бутылке.

Вместо надписи «Old № 7», как на оригинальной бутылке, на игрушке написано «The Old № 2 на вашем ковре из Теннесси». На игрушечной бутылке указано, что 43% ее объема занимают собачьи экскременты, также производитель обещает «100% запах». На таре Jack Daniel's присутствует предупреждение о 40% содержании алкоголя. При этом на бирке, прикрепленной к игрушке, указано, что она «не связана» с заводом по производству виски Jack Daniel’s.

Ранее окружной суд вынес решение в пользу Jack Daniel's и признал производство игрушки нарушением прав компании на товарный знак. Тогда VIP Products подала аппеляцию, и в 2020 году выиграла спор. Brown-Forman Corp не согласилась с этим решением и обжаловала его в Верховном суде США.

Производитель Jack Daniel’s, по информации CNN, стремится остановить продажи игрушек, ссылаясь на нарушение федерального закона США о товарных знаках. Компанию не устраивает упоминание на этикетке собачьих экскрементов. Истцы утверждают, что собачья игрушка наносит ущерб репутации фирмы, поскольку может заставить думать, что товар производит «старейший зарегистрированный завод по производству спиртных напитков в Соединенных Штатах».

Юристы Jack Daniel’s отметили в исковом заявлении, что такой «шуткой» VIP Products сбивает потребителей с толку, «используя в своих интересах с трудом заработанную репутацию Jack Daniel’s». Компания использует бренд ради извлечения дополнительной прибыли, подчеркнули истцы.

Суд пока не вынес решение, однако он может постановить, что организация может законно использовать зарегистрированный товарный знаков, не принадлежащий ей, в юмористических целях, передает CNN.