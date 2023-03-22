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Путин заметил отсутствие Полунина на вручении премии молодым артистам

Президент Путин заметил отсутствие Сергея Полунина на вручении премии молодым артистам
Владимир Путин (слева)
Владимир Путин (слева) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обратил внимание на отсутствие артиста балета, исполняющего обязанности ректора «Академии хореографии» Сергея Полунина на церемонии награждения молодых деятелей искусства. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

«Еще один молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только что-то я его не вижу», — заметил президент.

Путин отметил, что Полунин поддерживает юных танцоров и помогает им развиваться. «Занимается этим и как глава севастопольской «Академии хореографии», и в рамках своего благотворительного фонда», — пояснил глава государства.

Президент подписал указ о награждении артиста 21 марта. Награду ему присудили «за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства». Премию также присудили театральному режиссеру Айдару Заббарову и скульптору Екатерине Пильниковой.

РБК отправил запрос представителю Сергея Полунина.

В 2018 году Полунин сделал на груди татуировку с Путиным. Летом 2022 года танцор сделал на плечах еще две тату, на которых тоже было изображено лицо президента.

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Владимир Путин премия культура Полунин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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