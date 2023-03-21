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Путин присудил Сергею Полунину премию для молодых деятелей культуры

Владимир Путин наградил премиями артиста балета Полунина и скульптора Пильникову
Сергей Полунин
Сергей Полунин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин наградил премиями молодых деятелей в сфере культуры и в области литературы. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно первому указу, премию для молодых деятелей культуры получил артист балета Сергей Полунин, исполняющий обязанности ректора «Академии хореографии».

Также награды удостоились театральный режиссер Айдар Заббаров («за вклад в развитие отечественного театрального искусства») и скульптор Екатерина Пильникова («за серию скульптурных произведений, посвященных выдающимся представителям русской культуры и искусства»).

Айдар Заббаров — театральный режиссер, работал в «Соверменнике», МХТ им Чехова, в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета, в Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала и др. В конце 2022 года театр им. Камала представил спектакли «Көл» («Пепел») и «Рәшә» («Марево»), режиссером которых был Заббаров.

Екатерина Пильникова — скульптор, выпускница Академии художеств им. Репина. Ее дипломная работа — «Бюст Федора Волкова — основателя русского театра» — установлена в фойе Александринского театра. Пильникова заняла первое место в конкурсе на проект памятника Николаю Гумилёву в Кронштадте и вошла в число финалистов конкурса на проект композитору Петру Чайковскому, который планировали установить в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Вторым указом Путин премировал режиссера Александра Галибина «за вклад в развитие отечественного детского кино» и режиссера Инессу Ковалевскую — «за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, создание жанра музыкального мультфильма, просветительскую деятельность». Они получили премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Александр Галибин в последние годы срежиссировал фильмы «Сестренка», «Маруся Фореva!», «Моя ужасная сестра» и «Приключения маленького Бахи».

Инесса Ковалевская — режиссер мультфильмов «Берменские музыканты», «Четверо с одного двора», «Чучело-Мяучело», «Приключения кузнечика Кузи» и других.

За вклад «в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районах базирования Военно-Морского Флота» Путин наградил руководителя севастопольского Народного хореографического ансамбля «Радость» Виктора Гоцуленко и худрука ансамбля танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Ларису Феоктистову.

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