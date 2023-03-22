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Крупнейший порт Германии закрыли для крупных судов из-за забастовки

Порт в Гамбурге перестал принимать крупные суда из-за забастовки
Фото: Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press
Фото: Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press

Порт Гамбурга в Германии перестал принимать и выпускать крупные суда из-за забастовки, сообщает агентство DPA со ссылкой на администрацию порта. Забастовка профсоюза Verdi продлится до утра пятницы, 24 марта.

«Из-за ограничений, которые можно ожидать в результате объявленной предупредительной забастовки (такие забастовки проводятся во время рассмотрения коллективного трудового спора. — РБК), администрация порта Гамбурга решила заблокировать Эльбу для судов, требующих лоцманской проводки (управления кораблями в специфических условиях. — РБК), <...> до дальнейшего уведомления», — сообщила представитель администрации порта (цитата по Die Zeit).

Порт Гамбурга — крупнейший порт в Германии, третий по размеру в Европе после Роттердама и Антверпена и третий по загруженности. Как уточняет DPA, из-за забастовки пострадали 18 кораблей, направляющихся в Гамбург. Посчитать выходящие из порта суда сложнее, потому что они сообщают об отплытии за два–четыре часа до него, объяснили в пресс-службе.

Профсоюз работников сферы услуг Verdi много лет требует повышения заработной платы и улучшения условий труда. В 2008 году организация добилась повышения зарплаты на 8% — тогда в забастовке участвовали 50 тыс. человек. В 2018 году благодаря работе профсоюза зарплата вновь была увеличена — на 7,5% в течение 30 месяцев, включая надбавки и дополнительные выплаты.

К 2023 году члены профсоюза поставили условие повысить зарплату на 10,5%, но не менее чем на €500 в месяц примерно для 2,5 млн сотрудников федеральных и местных госслужб по всей Германии. По данным DPA, к настоящему моменту работодатели предложили на 5% больше денег в два этапа и разовые выплаты в размере €2500. Verdi призвал всех работников Гамбурга в государственном секторе выйти на предупредительную забастовку 23 марта на весь день.

12 марта из-за забастовки Verdi в четырех аэропортах Германии был отменен 351 рейс. Это коснулось около 100 тыс. пассажиров. В Ассоциации аэропортов ADV раскритиковали Verdi за то, что он не объявил о забастовке заранее.

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Германия массовая забастовка рабочие порт Гамбург
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