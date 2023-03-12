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В четырех аэропортах ФРГ отменят 351 рейс из-за забастовки

В аэропортах четырех городов Германии отменят 351 рейс из-за забастовки

В четырех немецких аэропортах 13 марта отменят 351 рейс из-за забастовки сотрудников служб безопасности, сообщает Tagesschau.

В профсоюзе Verdi объяснили забастовку необходимостью добиться повышения оплаты за ночную смены и работу в выходные дни. Рейсы отменят в аэропортах Берлина, Бремена, Гамбурга и Ганновера. Это коснется около 100 тыс. пассажиров, сообщила Ассоциация аэропортов ADV.

В организации раскритиковали профсоюз за то, что он не объявил о забастовке заранее. Пассажиры, чьи рейсы отменят, вряд ли смогут найти альтернативы, отметили в ADV. «Профсоюз злоупотребляет аэропортами для удовлетворения своих требований в конфликте из-за заработной платы госслужащих», — подчеркнул управляющий директор ADV Ральф Бейзел.

Как отметили в Verdi, работники несколько лет ведут переговоры с Федеральной ассоциацией сотрудников служб безопасности (BDLS) о повышении зарплат. Последнее обсуждение, состоявшееся в 2022 году, ни к чему не привело.

Профсоюз требует увеличить зарплату примерно 2,5 млн работников по всей Германии на 10,5%, причем надбавка должна составить не менее €500 в месяц. Работодатели в ответ предложили два этапа увеличений зарплат на 5% и разовые выплаты в размере €2500. Следующий раунд переговоров должен состояться с 27 по 29 марта.

Теги
Германия забастовка аэропорты отмена рейсов
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