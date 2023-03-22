БНТ узнало, что найденная в Софии картина Поллока принадлежала Чаушеску

Картина Джексона Поллока The She Wolf (Фото: wikiart.org)

Обнаруженная в Болгарии ранее не известная картина американского экспрессиониста Джексона Поллока принадлежала румынскому диктатору Николае Чаушеску, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По словам собеседников БНТ, картина была частью личной коллекции политика — об этом свидетельствует штамп на румынском языке на обороте картины.

Картину The She Wolf обнаружили в Софии в ходе спецоперации болгарского Главного управления по борьбе с организованной преступностью и греческих спецслужб под руководством Европола. Спецслужбы проверяли деятельность группы, которая занималась контрабандой культурных ценностей.

Саму картину специально не разыскивали, но нашли во время обыска. Стоимость полотна может достигать €50 млн в случае продажи на аукционе и до €10 млн — при сбыте на черном рынке.

Первоначальный анализ показал возможную подлинность картины благодаря совпадению по краскам и материалам с другими работами художника. Кроме того, в правом нижнем углу находится подпись Поллока, а на обратной стороне изложена история полотна. По разным данным, работа датируется 1947 или 1949 годом. Она была подарена актрисе, которая продала полотно в 1958 году, после чего оно оказалось в Румынии, Греции, а затем в Болгарии.

Николае Чаушеску — президент Социалистической Республики Румыния (1974-1989). Спустя некоторое время после прихода к власти Чаушеску начал проводить жесткую политику в отношении инакомыслящих и расширил полномочия спецслужб. Его правление завершилось государственным переворотом, поводом к которому стали волнения венгров в городе Тимишоар 16 декабря 1989 года. К ним присоединились и оппозиционно настроенные румыны, протестующие требовали свободных выборов и установления демократии. Затем митинги начались и в Бухаресте, после чего Чаушеску с женой Еленой бежали из столицы, но были арестованы. Чета предстала перед трибуналом — им предъявили обвинения в разрушении национальной экономики страны, вооруженном выступлении против народа и государства, геноциде и разрушении государственных институтов. Супругов Чаушеску расстреляли.