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Европол обнаружил неизвестную картину Поллока ценой €50 млн

Европол обнаружил неизвестную картину Поллока ценой €50 млн в ходе операции в Болгарии
Стоимость обнаруженной картины Поллока может достигать на аукционе €50 млн, но ее подлинность все еще проверяют эксперты. Полицейские обнаружили ее во время обыска за шкафом

В Софии во время полицейской операции обнаружили неизвестную картину американского экспрессиониста Джексона Поллока The She Wolf, следственные действия проводились болгарским Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и греческими спецслужбами под руководством Европола. Об этом со ссылкой на источники пишут BNR и 24chasa.

Спецслужбы проверяли деятельность группы, занимающейся контрабандой культурных ценностей. Обыски были проведены, помимо Софии, в Афинах и на острове Крит, там также изъяли пять картин «других известных авторов»; задержан один гражданин Болгарии и три гражданина Греции.

Стоимость найденной картины Поллока может достигать до €50 млн в случае продажи на аукционе и до €10 млн при сбыте на черном рынке.

В правом нижнем углу картины находится подпись Поллока, а на обратной стороне изложена история полотна. По данным 24chasa, картина 1947 года, BNR называет 1949 год. Она была подарена актрисе, которая продала полотно в 1958 году, после чего она сменила еще нескольких владельцев, оказалась в Румынии, Греции, а затем в столице Болгарии.

Первоначально правоохранительные ведомства завели дело о сокрытии картины Поллока, посчитав ее украденной, однако проверка показала, что полотно не находится в розыске, дело переквалифицировали на статью о преступлении против культурной ценности.

В прокуратуре рассказали, что первоначальный анализ показал возможную подлинность картины благодаря совпадению по краскам и материалам с другими работами Поллока, будут проведены дополнительные исследования.

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Пол Джексон Поллок — художник, идеолог абстрактного экспрессионизма, он жил в первой половине прошлого века (1912–1956), разработал метод «разбрызгивания», заключавшийся в создании полотна через разбрызгивание красок на холст без прикосновения кисти к поверхности.

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Европол Болгария картина
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