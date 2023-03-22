Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурова

Владимир Путин и Владимир Чуров (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин «глубоко соболезнует» в связи со смертью бывшего главы ЦИК России Владимира Чурова. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму соболезнования родным и близким», — сказал Песков.

Бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров умер на 71-м году жизни, это произошло в 8 утра 22 марта. Более недели назад он перенес операцию после обширного инфаркта.

Чуров был председателем ЦИК с 2007 по 2016 год, после чего он ушел в отставку. Его отставка была одним из требований протестующих во время митингов против фальсификаций на думских выборах 2011 года. Они критиковали Чурова за отсутствие реакции на сообщения о нарушениях в ходе выборов.

В декабре 2011 года, после завершения голосования на выборах в Госдуму, на графиках, показанных по телевидению, появились показатели, согласно которым в Ростовской области проголосовали 146% пришедших на выборы избирателей, в Воронежской области — 129%, в Свердловской — 115%. Чуров объяснил это системным сбоем.

До назначения на должность главы ЦИК Чуров в 2003 году был избран в Госдуму от ЛДПР. После отставки с поста в ЦИК его назначили послом по особым поручениям МИДа, позднее ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.