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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурова

Песков: президент глубоко соболезнует в связи с кончиной Чурова, направит телеграмму
Владимир Путин и Владимир Чуров
Владимир Путин и Владимир Чуров (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин «глубоко соболезнует» в связи со смертью бывшего главы ЦИК России Владимира Чурова. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму соболезнования родным и близким», — сказал Песков.

Бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров умер на 71-м году жизни, это произошло в 8 утра 22 марта. Более недели назад он перенес операцию после обширного инфаркта.

Чуров был председателем ЦИК с 2007 по 2016 год, после чего он ушел в отставку. Его отставка была одним из требований протестующих во время митингов против фальсификаций на думских выборах 2011 года. Они критиковали Чурова за отсутствие реакции на сообщения о нарушениях в ходе выборов.

В декабре 2011 года, после завершения голосования на выборах в Госдуму, на графиках, показанных по телевидению, появились показатели, согласно которым в Ростовской области проголосовали 146% пришедших на выборы избирателей, в Воронежской области — 129%, в Свердловской — 115%. Чуров объяснил это системным сбоем.

До назначения на должность главы ЦИК Чуров в 2003 году был избран в Госдуму от ЛДПР. После отставки с поста в ЦИК его назначили послом по особым поручениям МИДа, позднее ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Владимир Чуров Дмитрий Песков соболезнования Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

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