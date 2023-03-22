ЦИК выразила соболезнования в связи со смертью Чурова

Владимир Чуров (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия выражает соболезнования родным и близким в связи со смертью бывшего главы ЦИК и посла по особым поручениям МИД России Владимира Чурова, сообщается в телеграм-канале ЦИК.

«Владимир Евгеньевич Чуров возглавлял ЦИК с 2007 по 2016 год и за это время многое сделал для развития избирательной системы России, отечественной военно-исторической и юридической наук», — считают в Центризбиркоме.

Смерть Чурова стала большой утратой, говорится в сообщении.

О смерти Чурова днем 22 марта сообщил РБК и «Ведомостям» бывший зампредседателя ЦИК, депутат Госдумы Леонид Ивлев. По его словам, Чуров умер 22 марта в восемь утра, более недели назад он перенес операцию после обширного инфаркта.

Чурову было 70 лет. В 2003 году его избрали в Госдуму от ЛДПР. Председателем Центризбиркома он стал в 2007 году и проработал на этом посту до 2016 года.

После отставки был назначен послом по особым поручениям МИДа, позднее ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.