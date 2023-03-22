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В Петербурге начали проверку после сообщения о найденном трупе школьника

СК: проверка по факту найденного матерью трупа сына в квартире началась в Петербурге
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи организовали доследственную проверку после того, как жительница Санкт-Петербурга нашла в квартире своего мертвого сына. Об этом сообщили РБК в ГСУ СК России по региону.

О других подробностях в ведомстве пока не сообщили. Издания 78.ru и «Фонтанка» пишут, что инцидент произошел в доме на улице Десантников. Следов насилия на теле 16-летнего мальчика не было, причина смерти выясняется.

Причиной смерти могло стать курение вейпа, в котором содержалась жидкость для электронных испарителей, сказал начальник ГУ МВД по региону Роман Плугин, пишет «Фонтанка». По его словам, квартира, где проживал подросток, «была забита вейпами».

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СК Санкт-Петербург труп школьник новости
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