В институте Минздрава нашли труп с 30 колото-резаными ранами

Фото: Андрей Любимов / РБК

В ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава в Москве 19 января обнаружили тело мужчины с 30 колото-резаными ранами в области шеи и туловища. Об этом РБК сообщил источник, близкий к Следственному комитету и знакомый с материалами проверки.

Погибший — Станислав Алдухов, ему было 48 лет. Тело нашли в здании по адресу: Новый Зыковский проезд, 4А, возле запасного выхода в лестничном пролете между первым и вторым этажом.

Следователи квалифицируют преступление по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет. На место преступления выезжала следственно-оперативная группа.