Глава Калининграда объяснил отставку словами «медицина не отпускает»

Евгений Любивый (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Мэр Калининграда Евгений Любивый, который ранее подал в отставку, сообщил, что решил вернуться к должности главы больницы скорой медицинской помощи. Об этом он рассказал после заседания горсовета, передает «Новый Калининград».

Он назвал две причины, на основании которых принял такое решение. «За время, которое я провел в городском совете, я отчетливо понял, что медицина мне ближе, это первое», — сказал Любивый.

Вторая причина, по его словам, заключается в том, что «на политической ступеньке» перед системой здравоохранения возникают «совершенно другие задачи», задачи организационного плана. «У нас есть национальный проект «Здравоохранение» <...>, задачи, которые ставятся перед системой здравоохранения, очень существенные, и очень многое делается в последнее время», — пояснил экс-мэр. По его словам, на посту главврача больницы он принесет «больше пользы».

Любивый стал мэром Калининграда в начале октября 2021 года. До этого он занимал должность главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи и был главным внештатным хирургом минздрава области. Кроме того, он является доктором медицинских наук и профессором Балтийского федерального университета им. И. Канта.

До 2020 года главу Калининграда избирали на конкурсной основе, кандидатом мог стать любой гражданин без ограничений на возможность быть избранным.