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Глава Калининграда объяснил отставку словами «медицина не отпускает»

Ушедший в отставку глава Калининграда Любивый вернется на пост главврача больницы
Евгений Любивый
Евгений Любивый (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Мэр Калининграда Евгений Любивый, который ранее подал в отставку, сообщил, что решил вернуться к должности главы больницы скорой медицинской помощи. Об этом он рассказал после заседания горсовета, передает «Новый Калининград».

Он назвал две причины, на основании которых принял такое решение. «За время, которое я провел в городском совете, я отчетливо понял, что медицина мне ближе, это первое», — сказал Любивый.

Вторая причина, по его словам, заключается в том, что «на политической ступеньке» перед системой здравоохранения возникают «совершенно другие задачи», задачи организационного плана. «У нас есть национальный проект «Здравоохранение» <...>, задачи, которые ставятся перед системой здравоохранения, очень существенные, и очень многое делается в последнее время», — пояснил экс-мэр. По его словам, на посту главврача больницы он принесет «больше пользы».

Любивый стал мэром Калининграда в начале октября 2021 года. До этого он занимал должность главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи и был главным внештатным хирургом минздрава области. Кроме того, он является доктором медицинских наук и профессором Балтийского федерального университета им. И. Канта.

До 2020 года главу Калининграда избирали на конкурсной основе, кандидатом мог стать любой гражданин без ограничений на возможность быть избранным.

Теги
Калининград отставка бывший мэр главврач больницы
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