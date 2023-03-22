Глава Калининграда подал в отставку

Любивый выступит на заседании возглавляемого им горсовета Калининграда, где рассмотрят его прошение об отставке, однако пока эта тема в повестке дня депутатов не заявлена. Прежде он возглавлял горбольницу и был профессором БФУ

Евгений Любивый (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию, его прошение рассмотрят 22 марта на заседании городского совета депутатов. Об этом сообщил депутат законодательного собрания от КПРФ Максим Буланов, информацию подтвердили источники KGD и «РИА Новости».

При этом в повестке дня заседания заксобрания на 22 марта обсуждение отставки главы города не упоминается, однако Любивый заявлен докладчиком по всем десяти обсуждающимся вопросам.

«Для избрания нового главы города планируется внеочередное заседание», — рассказал собеседник KGD.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Калининграда и обратился за комментарием в пресс-службу правительства Калининградской области.

Любивый стал мэром Калининграда в начале октября 2021 года, до этого он занимал должность главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи. На тот момент он был главным внештатным хирургом минздрава области, профессором БФУ им. И. Канта.

До 2020 года главу Калининграда избирали на конкурсной основе, кандидатом мог стать любой гражданин без ограничений на возможность быть избранным.

Но в сентябре того года областная дума изменила порядок выборов, калининградский мэр стал избираться из числа депутатов горсовета (Любивый стал депутатом за три недели до избрания мэром), лицо на этой должности совмещает пост главы города и председателя городского совета. Тогда же ввели двухуровневую систему управления муниципалитетом, которая предполагала, что главу администрации города будут назначать по итогам конкурса. Сейчас пост сити-менеджера занимает бывший министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.