В Петербурге запустили производство полиэтилена для бронепанелей

В Петербурге запустили первую в России линию по выпуску высокомолекулярного полиэтилена

На заводе «НПО Спецматериалов» в Петербурге запустили первую в России линию по производству сверхвысокомолекулярного полиэтилена, сообщила пресс-служба законодательного собрания города.

Новый продукт будет использоваться для производства бронепанелей, пулестойких шлемов и высокопрочных композитов. «Наши бронежилеты и шлемы лучше иностранных аналогов и эффективно защищают бойцов на передовой СВО», — отметил председатель заксобрания Александр Бельский, который присутствовал на открытии линии.

«На сегодняшний день мы выполнили важный этап. Это получение сверхвысокомодульного полиэтилена. Это тот материал, который может быть использован и используется вместо аромидных материалов, которые в простонародье называют кевлар», — заявил генеральный директор «НПО Спецматериалов» Михаил Сильников, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В середине февраля хозяйственное управление МВД по Москве разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение 111 «походных бронированных панелей» с изображениями архангела Михаила, Георгия Победоносца и Казанской иконы Божией Матери. Отмечалось, что пластины необходимы для нужд ведомства.