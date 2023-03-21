ЕК заподозрила Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства

Представители Еврокомиссии и Федерального агентства по конкуренции провели обыск в офисе австрийского производителя энергетических напитков Red Bull, сообщило Австрийское радио. ЕК заподозрила компанию в сговоре и нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза.

В пресс-службе Red Bull уточнили, что представители ЕК пришли в помещения компании 20 марта. «Тот факт, что Комиссия проводит такие расследования, не означает, что компания виновна в антиконкурентных действиях, и не предрешает исход фактического расследования», — подчеркнули в Red Bull.

Еврокомиссия заявила, что 20 марта «в помещениях компании, работающей в секторе энергетических напитков», прошли необъявленные инспекции. В ЕК не сообщили название компании и где именно прошли рейды. «У Комиссии есть опасения, что проверяемая компания, возможно, нарушила антимонопольные правила ЕС», — говорится в заявлении. ЕК начала расследование.

Главный офис Red Bull находится в австрийском городе Фушль-ам-Зе в федеральной земле Зальцбург. После смерти основателя компании Дитриха Матещица в октябре 2022 года ей управляет совет из трех директоров. По данным на конец прошлого года, в Red Bull работали почти 16 тыс. человек в 175 странах.

В 2022 году Red Bull продала 11,5 млрд банок энергетиков, что на 18,1% больше по сравнению с 2021-м годом. Товароборот компании вырос на 23,9% — с €7,8 млрд до €9,6 млрд.