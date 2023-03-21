Шойгу рассказал, чем заканчивается любая война

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Любая война «заканчивается миром», сказал министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопрос о перспективах конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На уточняющий вопрос, в какие сроки это может произойти, министр не ответил.

Шойгу также сказал, что если Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, то тем самым будет пройдена еще одна ступенька в эскалации конфликта. Он отметил, что нужно «хорошо задуматься над каждым последующим шагом». Министру также задали вопрос о том, приближает ли поставка такого вида вооружений к ядерному столкновению. «Я же вам не случайно про ступени сказал. Ступеней все меньше и меньше», — ответил на это Шойгу. Он также добавил, что Россия ответит на применение таких боеприпасов.

Бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана применяются танками для повышения пробивной способности — это достигается за счет увеличения массы такого снаряда. Обедненный уран в таких снарядах представляет альтернативу более дорогим аналогичным снарядам из вольфрама.

О том, что Лондон передаст снаряды с обедненным ураном Киеву, сообщила ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.

Президент Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия ответит на поставки снарядов с обедненным ураном Киеву. «Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — уточнил Путин.