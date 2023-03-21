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МИД назвал планы передать Киеву снаряды с ураном югославским сценарием

Захарова: планы Лондона отдать Киеву снаряды с обедненным ураном — югославский сценарий
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Планы Великобритании передать Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном напоминают о конфликте в Югославии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей», — написала Захарова. Она отметила, что жертвами станут не только те, против кого его применили, но и те, кто его использовал.

«В Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы», — утверждает представитель министерства.

Как заявил «РИА Новости» Константин Гаврилов, руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, НАТО «утратила связь с реальностью» в связи с планами Лондона передать Киеву урановые снаряды. «Англосаксы уже давно приняли на вооружение принцип, согласно которому «Все дозволено, что против России», — заявил Гаврилов.

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сказала, что в рамках военной помощи Лондон передаст Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Подобное оружие применяли США во время войны против Ирака в 1991 году и при бомбардировках Югославии в 1999 году, где американские военные выпустили около 40 тыс. снарядов с обедненным ураном. Обедненный уран часто используют для изготовления боеприпасов — он обладает высокой плотностью, поэтому снаряды из него отличаются повышенной бронебойностью и дешевле вольфрамовых.

Боеприпасы с обедненным ураном не признают химическим оружием международные организации, а их применение никак не регулируется.

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Как говорил независимый эксперт Александр Храмчихин, такие снаряды, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, имеют низкую радиоактивность. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов РБК Александр Кошкин считает, что если обедненный уран применяется, «он уже опасен»: даже если снаряд не пробивает броню, угрозу для людей представляет урановая пыль.

МИД назвал планы передать Киеву снаряды с ураном югославским сценарием
МИД назвал планы передать Киеву снаряды с ураном югославским сценарием

Теги
Мария Захарова МИД уран Украина Великобритания
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