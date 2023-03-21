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Мишустин переименовал речку Шайтанка после обращения общественников

Мишустин распорядился изменить название реки Шайтанка в Салехарде на Преображенку
Вид на мост &laquo;Факел&raquo; через реку Преображенка (Шайтанка) в Салехарде
Вид на мост «Факел» через реку Преображенка (Шайтанка) в Салехарде (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Реку Шайтанка в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа переименовали в Преображенку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 18 марта, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что предложение о переименовании поступило от Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вопрос о переименовании реки направила в городскую думу Салехарда организация историков и краеведов, сообщала администрация города.

По словам председателя общественной организации «Военно-исторический клуб МВК им. И.С. Шемановского» Александра Займидороги, первоначальное название реки Шайтанка возникло из-за «трудности перевода», так как проживавшие в регионе народы называли реку Луньхаут-Юхан, что можно перевести как «Божественный водоем». Но, по его словам, «пришлые» народы воспринимали языческих божеств как «идолов и шайтанов» и назвали реку Шайтанкой.

«На берегу реки формируется духовный центр Салехарда — достраивается православный кафедральный комплекс, действует соборная мечеть города, и самое время уйти от двусмысленного имени реки», — говорилось в обращении общественников в адрес законодателей.

Региональный портал «Ямал-Медиа» писал без указания источника информации, что, «по одной из версий», идею переименовать реку предложил властям глава РПЦ патриарх Кирилл, когда приезжал освящать место для строительства будущего храма на берегу Шайтанки.

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Жителям Салехарда предложили выбрать новое название для реки, писало издание «Север-Пресс». Выбор можно было сделать из восьми вариантов: Светлая, Ямалка, Мирная, Преображенка, Духовная, Священная, Дружбы, Божественная.

Граждане голосовали за новое название на портале «Живем на Севере». За Преображенку проголосовали 159 человек, против — 112. Многие граждане также выступали за то, чтобы сохранить старое название, — 137 голосов против 131. Слухи о возможности переименования реки именно в Преображенку ходили в столице Ямала еще около десяти лет назад.

В опросе приняли участие 544 гражданина, большинство проголосовало за название Преображенка, пишет «Ямал 1». По данным издания, несогласные с результатами активисты также запустили в соцсетях «альтернативный опрос», 2453 из 2780 участников которого выступили за сохранение названия Шайтанка.

Теги
Персоны
река Салехард смена названия Ямало-Ненецкий АО

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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