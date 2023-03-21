Мишустин переименовал речку Шайтанка после обращения общественников

Вид на мост «Факел» через реку Преображенка (Шайтанка) в Салехарде (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Реку Шайтанка в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа переименовали в Преображенку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 18 марта, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что предложение о переименовании поступило от Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вопрос о переименовании реки направила в городскую думу Салехарда организация историков и краеведов, сообщала администрация города.

По словам председателя общественной организации «Военно-исторический клуб МВК им. И.С. Шемановского» Александра Займидороги, первоначальное название реки Шайтанка возникло из-за «трудности перевода», так как проживавшие в регионе народы называли реку Луньхаут-Юхан, что можно перевести как «Божественный водоем». Но, по его словам, «пришлые» народы воспринимали языческих божеств как «идолов и шайтанов» и назвали реку Шайтанкой.

«На берегу реки формируется духовный центр Салехарда — достраивается православный кафедральный комплекс, действует соборная мечеть города, и самое время уйти от двусмысленного имени реки», — говорилось в обращении общественников в адрес законодателей.

Региональный портал «Ямал-Медиа» писал без указания источника информации, что, «по одной из версий», идею переименовать реку предложил властям глава РПЦ патриарх Кирилл, когда приезжал освящать место для строительства будущего храма на берегу Шайтанки.

Жителям Салехарда предложили выбрать новое название для реки, писало издание «Север-Пресс». Выбор можно было сделать из восьми вариантов: Светлая, Ямалка, Мирная, Преображенка, Духовная, Священная, Дружбы, Божественная.

Граждане голосовали за новое название на портале «Живем на Севере». За Преображенку проголосовали 159 человек, против — 112. Многие граждане также выступали за то, чтобы сохранить старое название, — 137 голосов против 131. Слухи о возможности переименования реки именно в Преображенку ходили в столице Ямала еще около десяти лет назад.

В опросе приняли участие 544 гражданина, большинство проголосовало за название Преображенка, пишет «Ямал 1». По данным издания, несогласные с результатами активисты также запустили в соцсетях «альтернативный опрос», 2453 из 2780 участников которого выступили за сохранение названия Шайтанка.