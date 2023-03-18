Путин переименовал Ленинский суд Грозного в Ахматовский

Октябрьский районный суд г. Грозного (Фото: Октябрьский районный суд г. Грозного)

Президент Владимир Путин подписал закон, переименовывающий районные суды Грозного в Чечне. Документ опубликован на портале правовой информации.

Всего закон коснулся четырех судов:

Ленинский суд стал Ахматовским;

Октябрьский суд стал Байсангуровским;

Старопромысловский суд стал Висаитовским;

Заводской суд стал Шейх-Мансуровским.

Юрисдикция судов распространяется на одноименные районы.

10 февраля 2022 года парламент Чечни предложил переименовать суды в Грозном. Районы города, к которым относятся суды, были переименованы в декабре 2020 года. Как уточнили в парламенте, механизм переименования судов в России не предусмотрен законом — существуют лишь механизмы их упразднения или создания. Тем не менее есть примеры «переименования судов с целью приведения их наименований в соответствие с административным делением соответствующей территории».

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что для реализации потребуются дополнительные расходы, покрываемые федеральным бюджетом. В подписанном президентом законе говорится, что финансовое обеспечение осуществится из федерального бюджета «в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции». В разделе финансово-экономического обоснования проекта отмечалось, что для замены гербовых печатей, штампов, наружных вывесок и стендов потребуется 268 тыс. руб.