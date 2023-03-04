МЧС: на юго-западе Москвы обрушились строительные леса, погиб один человек

Один человек погиб при обрушении строительных лесов на юго-западе Москвы

Строительные леса обрушились на стройке на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба городского управления МЧС. Обрушение произошло у дома № 114 по улице Лобачевского. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Спасатели уже достали из-под обломков тело одного человека, сказали в ведомстве.

Площадь обрушения составила 300 кв. м, добавили в МЧС.

Леса обрушились на площадке, где строится жилой комплекс, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Это произошло около 4:00 мск в котловане глубиной около 20 м, уточнил собеседник телеканала. По его данным, под завалами находятся еще по меньшей мере три человека.

Пресс-служба московской прокуратуры сообщила о двоих пострадавших, их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, до пяти лет лишения свободы).

По данным сервиса «Яндекс.Карты», по адресу ул. Лобачевского, 114, находятся офис продаж ЖК «Огни», ресторан, склад, автосервисы и офис строительной компании «Донстрой». В соседнем здании располагается офис продаж ЖК «Событие».

По данным сервиса «2ГИС», по указанному адресу расположен офис продаж ЖК «Событие», а в соседнем строении — наоборот, офис продаж ЖК «Огни».

В конце прошлого декабря строительные леса обрушились у жилого дома в подмосковном Краснознаменске, тогда пострадали десять человек. Как уточняли в прокуратуре, это произошло во время демонтажа. Телеканал «Москва 24» писал, что леса рухнули с девятого по первый этаж здания.