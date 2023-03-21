ИТ-системы Ferrari атаковали хакеры

Информационные системы итальянского автомобилестроительного концерна Ferrari подверглись хакерской атаке, сообщила газета La Repubblica со ссылкой на заявление компании.

В концерне отметили, что злоумышленники пытались вымогать деньги. Компания отказалась выполнять требования и предупредила о риске похищения контактных данных клиентов.

«Согласие на такие просьбы обеспечило бы финансирование преступной деятельности и позволило бы авторам угроз продолжить свои атаки», — сказано в заявлении.

Компания начала расследование вместе со специалистами в области кибербезопасности и сообщила о произошедшем компетентным органам

«Мы уведомили наших клиентов о потенциальном раскрытии их данных и о характере произошедшего. <...> Ferrari очень серьезно относится к вопросу конфиденциальности своих клиентов и понимает всю важность случившегося», — подчеркнули в Ferrari, добавив, что ситуация не повлияет на работу концерна.

В январе хакерская группа LockBit атаковала Королевскую почту Великобритании (Royal Mail) и с помощью программы-вымогателя, потребовала выкуп в размере £65,7 млн ($79,7 млн). Почтовый оператор вел с вымогателями переговоры около месяца. Как отмечал ITpro, злоумышленники потребовали 0,5% от годовой выручки материнской компании International Distribution Services (IDS), куда входит Royal Mail.

Компания выполнить требования отказалась, следовало из переписки, которую опубликовали хакеры. Сама Royal Mail атаку и требование выкупа не подтверждала, однако британцы некоторое время не могли высылать почтовые отправления за границу.