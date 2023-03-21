На Украине сообщили о вызове посла Израиля в МИД страны

Посла Израиля на Украине Михаила Бродского 20 марта вызвали в МИД Украины, передает портал «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

На встрече послу выразили недовольство из-за отсутствия прогресса по получению Украиной кредита в виде госгарантий на сумму $200 млн. Также украинская сторона заявила о недовольстве отказом Израиля признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

Бродскому заявили, что израильская сторона медлит с выполнением договоренности об увеличении числа раненых украинских военных, которым Израиль должен установить протезы. Предыдущее израильское правительство приняло программу, согласно которой их должны были установить 20 раненым военнослужащим.

Дипломату также сказали, что ведомство положительно воспринимает решение Израиля продлить срок пребывания в государстве украинских граждан и предоставить им разрешение на временное трудоустройство.

В феврале глава МИД Израиля Эли Коэн во время визита в Киев объявил о предоставлении Украине «кредитных гарантий» на сумму до $200 млн на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры.

Раненых украинских военных начали доставлять в Израиль для лечения и установки протезов в сентябре 2022 года. Они проходят лечение в медицинском центре «Шиба» под Тель-Авивом.