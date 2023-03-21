Саратовец потерял сознание при задержании инспекторами ДПС

В Красном Куте мужчина потерял сознание во время задержания инспекторами ДПС

Фото: obovsemkrasnykut / VK

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В городе Красный Кут Саратовской области мужчина потерял сознание во время задержания инспекторами ДПС, видео произошедшего опубликовано в сообществе «Обо всем. Красный Кут».

На кадрах видно, как двое сотрудников ДПС повалили мужчину на землю при попытке его задержать. Один из них удерживал его около минуты, после чего задержанный перестал двигаться.

Опубликовавший видео пользователь утверждает, что мужчина был трезв. После задержания он находится в больнице.

В управлении МВД по Саратовской области заявили, что в Красном Куте инспекторы ДПС заметили мотоцикл без государственных знаков, а водитель ехал без шлема и отказался остановиться по требованию полиции.

«От водителя исходил резкий запах алкоголя, на предложение пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения ответил категорическим отказом, при этом мужчина вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью», — заявили в ведомстве. Кроме того, водитель ударил одного из сотрудников по голове, после этого к нему применили силу.

Во время задержания саратовцу стало плохо, ему оказали первую помощь и вызвали «скорую». Мужчина находится в больнице, с ним проводят доследственные мероприятия. На мотоциклиста составили протоколы об административных правонарушениях по статьям о невыполнении требований об остановке транспортного средства, а также отказе от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.25 и ч. 1 ст. 12.26 КоАП).

В Следственном комитете начали проверку из-за сообщения о неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении задержанного. Поведению мотоциклиста, который, предположительно, ударил инспектора, также дадут правовую оценку.