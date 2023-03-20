Жительница Мариуполя рассказала об угрозах после встречи с Путиным

Ирина Волосатова (Фото: kremlin.ru)

Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая сказала о «кусочке рая» в городе президенту России Владимиру Путину во время его приезда, заявила о поступающих в адрес ее семьи угрозах. Об этом она рассказала в эфире «Соловьев Live».

«Сейчас после нашей этой встречи моим соседям, мне пошли угрозы — угрозы в виде звонков, в виде СМС очень неприятных. Пишут всякую гадость, <…> что они расправятся с нашими семьями, с нашими детьми», — сказала она.

Волосатова добавила, что на одном из украинских сайтов написали, что она и ее семья занимались мародерством. Как угрожавшие получили ее номер телефона, женщина не знает.

Путин пообщался с жителями Мариуполя, которые получили новые квартиры, 19 марта. Президент прибыл в город на вертолете, а затем на машине проехал по районам Мариуполя. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Это маленький кусочек рая у нас здесь. Мы даже не верили, что в этом году получим», — сказала Волосатова, встретив Путина на улице у своего дома. После этого президент зашел в одну из квартир в недавно построенном здании.