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Вице-мэр Ракова назвала лидеров рейтинга онкоцентров по итогам 2022 года

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В Москве сформирован ежегодный рейтинг якорных многопрофильных онкологических центров по итогам прошлого года, который возглавил Московский клинический научный центр (МКНЦ) имени А.С.Логинова. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При составлении списка лучших медучреждений учитывались медицинские показатели и отзывы пациентов.

«Мы разработали клиентские пути для онкозаболеваний, где четко прописан алгоритм действий и сроки выполнения тех или иных процедур на всех этапах, вплоть до пожизненного наблюдения, — уточнила Ракова. — Благодаря этому процесс лечения максимально понятен человеку, он может оценить его эффективность и проследить, как выполняются все этапы. Для медучреждений результаты рейтинга — полезный инструмент, позволяющий проанализировать свою работу и внести коррективы».

Рейтинг многопрофильных онкоцентров по итогам прошлого года выглядит следующим образом:

  1. Московский клинический научный центр имени А.С.Логинова (общая оценка — 4,4, оценка пациентов — 4,2).
  2. Городская клиническая онкологическая больница № 1 (общая оценка — 3,7, оценка пациентов — 4,4).
  3. Городская клиническая больница имени С.П.Боткина (общая оценка — 3,3, оценка пациентов — 4,2).
  4. Московская городская онкологическая больница № 62 (общая оценка — 3,2, оценка пациентов — 3,9).
  5. Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» (общая оценка — 2,5, оценка пациентов — 3,9).

Кроме того, МКНЦ им. Логинова остается на вершине списка лучших профильных центров и по итогам минувшего января. Обновленный рейтинг опубликован на сайте Мосгорздрава.

По словам заммэра, рейтинг медицинских организаций — важная составляющая ценностно ориентированного подхода в здравоохранении, на который переходит Москва: «Для медучреждений результаты рейтинга — полезный инструмент, позволяющий проанализировать свою работу и внести коррективы».

Как отметил директор МКНЦ им. Логинова, главный онколог Москвы Игорь Хатьков, составление рейтингов стационаров — распространенная общемировая практика, которая дает пациентам представление о том, где можно получить более качественную помощь. «Появление таких рейтингов также способствует развитию конкурентной среды в лучшем смысле этого слова: когда весь персонал медучреждения стремится выполнять свою работу максимально качественно. Это не может не отражаться на повышении качества оказания медицинской помощи и улучшении результатов лечения пациентов», — добавил он.

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Рейтинг многопрофильных онкологических стационаров складывается из двух составляющих. Первая — это медицинские показатели, куда входят, в частности, выполнение всех необходимых исследований, соблюдение сроков верификации диагноза и разработки тактики лечения и т.д.

Вторая составляющая — отзывы пациентов о работе онкоцентров. Анкеты, по которым проводится опрос, соответствуют международным стандартам. Оценивается уровень информированности человека о результатах исследований, итогах консилиумов, плане лечения, возможных осложнениях и многое другое. Обратную связь собирает служба персональных помощников, которые сопровождают пациентов на всех этапах лечения — помогают записаться на прием, напоминают о визитах к врачу, информируют о возможных изменениях в маршрутизации. Кроме того, при формировании годового рейтинга среди пациентов дополнительно была проведена СМС-рассылка с предложением пройти опрос.

Напомним, Москва три года назад перешла на новый стандарт оказания онкологической помощи. За это время на базе ведущих больниц столицы были созданы многопрофильные онкологические центры. В их структуру входят современные центры амбулаторной онкологической помощи и патоморфологические лаборатории. Это позволило сосредоточить в одном месте технологические и кадровые ресурсы.

Благодаря внедрению нового стандарта удалось сократить время постановки диагноза, обеспечить непрерывность лечебно-диагностического процесса и нарастить объемы специализированной онкологической помощи.

Ранее столичные власти впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник за прошедший год, составленный на основе масштабного опроса родителей.

Теги
онкоцентр Москва Рейтинг департамент здравоохранения Москвы Анастасия Ракова
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