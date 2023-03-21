Вице-мэр Ракова назвала лидеров рейтинга онкоцентров по итогам 2022 года

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В Москве сформирован ежегодный рейтинг якорных многопрофильных онкологических центров по итогам прошлого года, который возглавил Московский клинический научный центр (МКНЦ) имени А.С.Логинова. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При составлении списка лучших медучреждений учитывались медицинские показатели и отзывы пациентов.

«Мы разработали клиентские пути для онкозаболеваний, где четко прописан алгоритм действий и сроки выполнения тех или иных процедур на всех этапах, вплоть до пожизненного наблюдения, — уточнила Ракова. — Благодаря этому процесс лечения максимально понятен человеку, он может оценить его эффективность и проследить, как выполняются все этапы. Для медучреждений результаты рейтинга — полезный инструмент, позволяющий проанализировать свою работу и внести коррективы».

Рейтинг многопрофильных онкоцентров по итогам прошлого года выглядит следующим образом:

Московский клинический научный центр имени А.С.Логинова (общая оценка — 4,4, оценка пациентов — 4,2). Городская клиническая онкологическая больница № 1 (общая оценка — 3,7, оценка пациентов — 4,4). Городская клиническая больница имени С.П.Боткина (общая оценка — 3,3, оценка пациентов — 4,2). Московская городская онкологическая больница № 62 (общая оценка — 3,2, оценка пациентов — 3,9). Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» (общая оценка — 2,5, оценка пациентов — 3,9).

Кроме того, МКНЦ им. Логинова остается на вершине списка лучших профильных центров и по итогам минувшего января. Обновленный рейтинг опубликован на сайте Мосгорздрава.

По словам заммэра, рейтинг медицинских организаций — важная составляющая ценностно ориентированного подхода в здравоохранении, на который переходит Москва: «Для медучреждений результаты рейтинга — полезный инструмент, позволяющий проанализировать свою работу и внести коррективы».

Как отметил директор МКНЦ им. Логинова, главный онколог Москвы Игорь Хатьков, составление рейтингов стационаров — распространенная общемировая практика, которая дает пациентам представление о том, где можно получить более качественную помощь. «Появление таких рейтингов также способствует развитию конкурентной среды в лучшем смысле этого слова: когда весь персонал медучреждения стремится выполнять свою работу максимально качественно. Это не может не отражаться на повышении качества оказания медицинской помощи и улучшении результатов лечения пациентов», — добавил он.

Рейтинг многопрофильных онкологических стационаров складывается из двух составляющих. Первая — это медицинские показатели, куда входят, в частности, выполнение всех необходимых исследований, соблюдение сроков верификации диагноза и разработки тактики лечения и т.д.

Вторая составляющая — отзывы пациентов о работе онкоцентров. Анкеты, по которым проводится опрос, соответствуют международным стандартам. Оценивается уровень информированности человека о результатах исследований, итогах консилиумов, плане лечения, возможных осложнениях и многое другое. Обратную связь собирает служба персональных помощников, которые сопровождают пациентов на всех этапах лечения — помогают записаться на прием, напоминают о визитах к врачу, информируют о возможных изменениях в маршрутизации. Кроме того, при формировании годового рейтинга среди пациентов дополнительно была проведена СМС-рассылка с предложением пройти опрос.

Напомним, Москва три года назад перешла на новый стандарт оказания онкологической помощи. За это время на базе ведущих больниц столицы были созданы многопрофильные онкологические центры. В их структуру входят современные центры амбулаторной онкологической помощи и патоморфологические лаборатории. Это позволило сосредоточить в одном месте технологические и кадровые ресурсы.

Благодаря внедрению нового стандарта удалось сократить время постановки диагноза, обеспечить непрерывность лечебно-диагностического процесса и нарастить объемы специализированной онкологической помощи.

Ранее столичные власти впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник за прошедший год, составленный на основе масштабного опроса родителей.