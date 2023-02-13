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Ракова рассказала о первом рейтинге детских поликлиник Москвы Город, 08:30
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Ракова рассказала о первом рейтинге детских поликлиник Москвы

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти впервые опубликовали рейтинг детских городских поликлиник за 2022 год, составленный на основе масштабного опроса родителей маленьких пациентов. Первое место в нем занял филиал №2 детской городской поликлиники №38, располагающийся в Проточном переулке у метро «Смоленская». Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, подобный опрос был необходим в рамках масштабной программы модернизации столичной системы здравоохранения, которая в том числе предполагает создание доверительный среды между врачом и пациентом. «Поэтому мы и предложили родителям, которые хотя бы раз в течение прошлого года были в детской поликлинике, пройти такой опрос, — добавила заммэра. — Им предстояло оценить, насколько работа поликлиник соответствует ценностям московского здравоохранения. Учитывались такие критерии, как создание благоприятных условий в медучреждении, уважительное отношение к пациенту, следование профессиональным стандартам, слаженная работа персонала, и прочее».

Формирование рейтинга на основе опросов не только отвечает ценностям пациентоориентированности, но также отвечает двум важным практическим вопросам. Вице-мэр добавила, что оценка пациентов поможет поликлиникам скорректировать свою работу и повысить качество оказания медицинской помощи, а москвичи могут опираться на результаты рейтинга при выборе медучреждения, к которому они хотят прикрепить своего ребенка.

Вопросы для пациентов были составлены на основе ценностей, которые были разработаны медицинским и пациентским сообществом. Среди них профессионализм, доброжелательность, командная работа, доверие, пациентоориентированность и уважение.

Подобный рейтинг публикуется впервые, но впоследствии, заверила Ракова, он будет регулярно обновляться. Двумя месяцами ранее московские власти обнародовали аналогичный рейтинг, но для взрослых поликлиник — первую позицию в нем заняла поликлиника №220 на улице Заморенова.

Теги
детская поликлиника Рейтинг Москва Департамент здравоохранения Анастасия Ракова
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