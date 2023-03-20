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Минобороны заявило о сбитом украинском Ми-8 в Харьковской области

Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 в Харьковской области
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области. Об этом сообщает российское Минобороны в телеграм-канале.

Средства ПВО за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. В районах населенных пунктов ДНР и ЛНР были уничтожены семь украинских беспилотников.

По данным Минобороны, на купянском направлении уничтожены до 55 украинских военных, боевая бронированная машина, два пикапа и гаубица Д-20, на краснолиманском — более 100 украинских военных, боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль и гаубица «Мста-Б».

Потери украинской армии на донецком направлении составили более 245 человек, на южно-донецком и запорожском — более 50 украинских военнослужащих, на херсонском — до 40 военных, подсчитали в российском военном ведомстве.

Предыдущий раз об уничтожении Ми-8 Минобороны сообщало 15 марта, тогда это произошло в Запорожской области. В ведомстве также сообщили, что российские силы сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган» и семь беспилотников, а в ДНР — уничтожили три радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300.

Также были уничтожены три склада боеприпасов украинской стороны в районах населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая в ДНР.

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