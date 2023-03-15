Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Истребительная авиация ВКС России сбила в Запорожской области украинский вертолет Ми-8, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Кроме того, российские силы сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган» и семь беспилотников, а в ДНР уничтожили три радиолокационных станции зенитных ракетных комплексов С-300. Также были уничтожены три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая в ДНР.

Всего с начала проведения военной операции на Украине российские военные уничтожили 401 самолет, 221 вертолет, более 3,4 тыс. беспилотников, 412 зенитных ракетных комплексов, более 8,3 тыс. танков и других боевых бронемашин.

За сутки, по данным Минобороны, украинские силы потеряли более 235 своих военных на краснолиманском направлении, до 160 — на донецком, до 70 — на купянском, около 75 — на южно-донецком и запорожском.