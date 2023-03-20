Путин призвал МВД пресекать попытки «раскачать общество»

Выступление Владимира Путина на заседании коллегии МВД (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал оперативно пресекать провокации и незаконные акции. Текст выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.

Путин заметил, что в прошлом году в России возросло число преступлений экстремистской направленности. «Провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны оперативно пресекаться, точно так же, как и распространение экстремистской идеологии», — подчеркнул он. К работе по предотвращению незаконных акций необходимо привлекать представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций, считает президент.

Путин назвал «единство и сплоченность» многонационального общества «силой России». По его мнению, эти качества помогают россиянам «преодолевать любые трудности и испытания».

В прошлом году российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении более 1,5 тыс. человек по делам о терроризме и экстремизме. По данным председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, 875 человек осудили за преступления террористической направленности, еще 693 — экстремистской.