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Путин призвал МВД пресекать попытки «раскачать общество»

Владимир Путин призвал оперативно пресекать провокации и незаконные акции
Выступление Владимира Путина на заседании коллегии МВД &nbsp;
Выступление Владимира Путина на заседании коллегии МВД   (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал оперативно пресекать провокации и незаконные акции. Текст выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.

Путин заметил, что в прошлом году в России возросло число преступлений экстремистской направленности. «Провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны оперативно пресекаться, точно так же, как и распространение экстремистской идеологии», — подчеркнул он. К работе по предотвращению незаконных акций необходимо привлекать представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций, считает президент.

Путин назвал «единство и сплоченность» многонационального общества «силой России». По его мнению, эти качества помогают россиянам «преодолевать любые трудности и испытания».

В прошлом году российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении более 1,5 тыс. человек по делам о терроризме и экстремизме. По данным председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, 875 человек осудили за преступления террористической направленности, еще 693 — экстремистской.

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Владимир Путин Россия незаконная деятельность МВД

Владимир Путин

политик, президент России

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