МВД: срок действия истекающих в этом году водительских прав продлен на три года

МВД напомнило об автоматическом продлении водительских прав на три года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Срок действия водительских прав, истекших в прошлом году или истекающих в этом, автоматически продлен на три года. Об этом напомнил на коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

По словам Колокольцева, это сделали для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД. Решение ведомства коснется около 5 млн удостоверений, говорится на правительственном сайте объясняем.рф.

С 1 марта в силу вступили несколько изменений, касающихся процедур получения водительских прав и сдачи экзамена в ГИБДД. Теперь водительское удостоверение будут выдавать без штрих-кода.

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