«Коммерсантъ» узнал о смене владельца сети магазинов игрушек «Кораблик»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 12:45
Инвестиции в недвижимость России выросли на 27% с начала 2023 года Недвижимость, 12:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:43
Кремль заявил о запрете на использование iPhone чиновниками на службе Политика, 12:42
Футболист сборной России назвал ошибкой введение Fan ID Спорт, 12:35
Аналитики спрогнозировали двукратный рост ввода ТЦ в Москве в 2023 году Недвижимость, 12:29
Песков заявил, что Путин не принимает близко к сердцу решение суда Гааги Политика, 12:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Немецкий производитель оружия Rheinmetall вошел в индекс DAX Инвестиции, 12:20
Близкие не поддерживают — почему так происходит и что с этим делать Pro, 12:18
Кремль заявил о неминуемости темы Украины на встрече Путина и Цзиньпина Политика, 12:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:15
Экс-футболист молодежной сборной России получил паспорт Армении Спорт, 12:12
Загитова ответила на критику образа Мэрилин Монро на турнире шоу-программ Спорт, 12:10
Премьер Саксонии увидел возможность восстановления отношений России и ФРГ Политика, 12:09
Бизнес ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о смене владельца сети магазинов игрушек «Кораблик»

«Коммерсантъ»: у сети магазинов детских игрушек «Кораблик» сменился владелец
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Новым владельцем сети магазинов детских игрушек «Кораблик» стал бенефициар поставщика игрушек МТК «Алиса» Олег Сохацкий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника среди ретейлеров и консультантов по торговой недвижимости.

По словам собеседника издания, основатель «Кораблика» давно собирался отойти от дел и продать бизнес.

Согласно данным СПАРК, 15 марта Сохацкий получил 5% в операционной компании сети ООО «Кораблик-Р». Остальная доля, 95%, принадлежит АО «Кораблик», собственник которого в ЕГРЮЛ не раскрывается. Гендиректором «Кораблик-Р» значится Александр Соколов.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, Сохацкий — индивидуальный предприниматель, основной вид его деятельности — розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах.

«Кораблик» основан в 2000 году Алексеем Зуевым. Сеть насчитывает более 150 магазинов в 100 российских городах, говорится на сайте компании. Выручка «Кораблик-Р» в 2021 году сократилась на 43%, до 3,7 млрд руб., чистый убыток составил 252,7 млн руб.

По оценкам Infoline, в 2021 году «Кораблик» занимал девятое место по продажам детских товаров в России с долей менее 1%.

Читайте на РБК Pro
Как разблокировка активов в Euroclear может повлиять на российский рынок
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Рынок электрокаров падает. Остается ли у них потенциал для инвестора
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Теги
деткие игрушки владелец
Материалы по теме
«Газпром» сменил куратора экспорта
Бизнес
Владельца Pornhub купила канадская инвестиционная фирма
Бизнес
Новый владелец «Олейны» рассказал об условиях покупки актива у Bunge
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter