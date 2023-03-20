«Коммерсантъ» узнал о смене владельца сети магазинов игрушек «Кораблик»

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Новым владельцем сети магазинов детских игрушек «Кораблик» стал бенефициар поставщика игрушек МТК «Алиса» Олег Сохацкий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника среди ретейлеров и консультантов по торговой недвижимости.

По словам собеседника издания, основатель «Кораблика» давно собирался отойти от дел и продать бизнес.

Согласно данным СПАРК, 15 марта Сохацкий получил 5% в операционной компании сети ООО «Кораблик-Р». Остальная доля, 95%, принадлежит АО «Кораблик», собственник которого в ЕГРЮЛ не раскрывается. Гендиректором «Кораблик-Р» значится Александр Соколов.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, Сохацкий — индивидуальный предприниматель, основной вид его деятельности — розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах.

«Кораблик» основан в 2000 году Алексеем Зуевым. Сеть насчитывает более 150 магазинов в 100 российских городах, говорится на сайте компании. Выручка «Кораблик-Р» в 2021 году сократилась на 43%, до 3,7 млрд руб., чистый убыток составил 252,7 млн руб.

По оценкам Infoline, в 2021 году «Кораблик» занимал девятое место по продажам детских товаров в России с долей менее 1%.