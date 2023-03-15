Ключевой владелец «Банки.ру» решил продать долю в финансовом маркетплейсе

Инвестфонд Russia Partners ищет покупателя на 40% акций портала «Банки.ру», узнал РБК. Два года назад он стал ключевым акционером маркетплейса в результате корпоративного конфликта с основателями проекта

Фото: Андрей Любимов / РБК

Инвестиционный фонд Russia Partners выставил на продажу 40% принадлежащих ему акций в финансовом маркетплейсе «Банки.ру», рассказали РБК источник, близкий к компании, источник, знакомый с ходом подготовки сделки, и собеседник на инвестиционном рынке. Консультантом сделки выступает «Ренессанс Капитал», свои доли в компании также могут продать другие акционеры — фонд Winter Capital, связанный с «Интерросом» Владимира Потанина, и фонд «Эльбрус Капитал», знает один из собеседников РБК.

В «Банки.ру» и Winter Capital отказались от комментариев. «Эльбрус Капитал», директор Russia Partners Александр Лупачев и «Ренессанс Капитал» не ответили на вопросы РБК.

«Банки.ру» — сайт по подбору банковских и других финансовых продуктов, работающий в России с 2005 года, портал также поддерживает форумы, где пользователи могут оставить отзывы о банках или описать возникшие конфликтные ситуации. По данным Mediascope, в феврале 2023-го ежемесячный охват сервиса составил 8,7 млн пользователей старше 12 лет. За год показатель вырос на 8,8%. Посещаемость Banki.ru в феврале оценивалась SimilarWeb в 18,1 млн, 91% пользователей были из России. SimilarWeb определяет маркетплейс в категорию «Финансы — Банковское кредитование» и ставит его в этой группе на пятое место после Сбербанка (48,4 млн посещений), «Тинькофф» (45,9 млн) и Альфа-банка (18 млн; это меньше, чем у Banki.ru, но рейтинг формируется на основе нескольких показателей). Прямой конкурент Banki.ru — портал Sravni.ru — находится на шестом месте в этом рейтинге (11,2 млн посещений в феврале 2023-го).

Что известно об активе и его цене

Russia Partners вошел в капитал «Банки.ру» в 2013 году: фонд приобрел контроль над 30% акций компании у инвестхолдинга «Финам» за $6 млн (190 млн руб. по среднему курсу за 2013 год), а через год докупил еще около 10%. По данным СПАРК, 100% в ООО «ИА «Банки.ру» сейчас владеет кипрская Banki.ru Holding Ltd., бенефициары которой скрыты. На ноябрь 2020 года Russia Partners принадлежало 40,2%, или 100% акций класса B кипрской структуры, писала газета «Ведомости». Остальные 59,8% были у основателей сервиса — Филиппа и Кирилла Ильиных-Адаевых, а также у Елены Ищеевой и двух менеджеров «Банки.ру». Этот пакет был продан в ноябре 2020 года «консорциуму инвесторов» во главе с фондами «Эльбрус Капитал» и Winter Capital. Распределение долей внутри консорциума не раскрывалось. Поводом для выхода основателей «Банки.ру» из капитала стал акционерный конфликт с Russia Partners.

По словам одного из источников РБК, 100% «Банки.ру» сейчас оцениваются в 15 млрд руб. ($198,8 млн по курсу ЦБ на 13 марта). Другой собеседник говорит о цене 14–16 млрд руб., еще один называет диапазон 13–16 млрд руб. Таким образом, стоимость пакета Russia Partners может составлять $68,4–84,8 млн. Примерно два года назад весь актив оценивался в $50–70 млн, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источник.

Основатель Liveinternet Герман Клименко в разговоре с РБК назвал сумму 15 млрд руб. «максимальной оценкой» 100% «Банки.ру»: «Сейчас она (сумма сделки. — РБК) все-таки должна быть ниже, учитывая состояние банковской системы».

Как следует из финансовой отчетности ООО «ИА «Банки.ру», в 2021 году компания зафиксировала убыток впервые с 2017 года — 401,8 млн руб. Выручка компании по сравнению с кризисным 2020-м увеличилась в 2,3 раза, до 2,8 млрд руб., но одновременно примерно втрое подскочила себестоимость продаж (1,1 млрд руб.) и коммерческие расходы (2,1 млрд руб.). Отчетность за 2022 год еще не раскрывалась.

Собеседник РБК, близкий к «Банки.ру», утверждает, что в 2022-м выручка компании превысила 5 млрд руб., а EBITDA была на уровне около 1 млрд руб. Он не уточнил, удалось ли компании вернуться к прибыльности. По его словам, в 2023 году «Банки.ру» ожидают выручку более 8 млрд руб. и как минимум удвоения показателя EBITDA.

Как правило, оценка таких активов привязана к потенциалу роста компании и составляет от одной до двух выручек за последние 12 месяцев, говорит инвестиционный банкир Илья Шумов: «В случае с «Банки.ру» эта оценка может составить около 4–8 млрд руб. за 100% бизнеса. Если мы исходим из того, что долга у компании на балансе нет, то оценка доли в 40% составит 1,6–3,2 млрд руб.».

Среди специализированных порталов в финансовой сфере «Банки.ру» на первом месте по аудитории; по выручке с ним сопоставим только сервис выбора финансовых и страховых услуг «Сравни.ру», говорит руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов. Но он сомневается, что сайт «Банки.ру» с посещаемостью около 18–20 млн уникальных пользователей может достичь выручки 8 млрд руб. в год. «Собственного трафика у «Банки.ру» немного, они покупают очень много трафика с рынка, и чем больше они его покупают, тем дороже им этот трафик обходится с учетом конверсии. При этом у них рекламная монетизация по модели CPA (от англ. Cost Per Action — модель оплаты рекламы, при которой оплачиваются определенные действия пользователей, например покупка товара или услуги. — РБК) и партнерские программы, нет своего бизнеса с продажами чего-либо. Как можно получить 8 млрд руб. по рекламной модели с такого сайта, я не представляю», — сомневается эксперт.

Что касается потенциальных покупателей, то для инвесторов из банковской сферы сделка может потенциально повлечь конфликт интересов, но актив может быть интересен «любому непрофильному инвестору, у которого есть деньги и которому интересно войти в ИT», полагает Алексей Замесов.