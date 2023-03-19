Мэр Магадана объявил режим ЧС после череды снежных циклонов

В Магадане вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями, ухудшающими ситуацию на дорогах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Гришан. В городе прошла череда снежных и тепловых циклонов.

«Сейчас доложили о том, что последние ветра и потепления создали серьезные проблемы. <...> Поэтому мы приняли решение ввести режим ЧС. Насколько — будет видно по мере того, как будем справляться с последствиями циклонов, которые пришли в Магадан», — сказал Гришан, уточнив, что в мэрии также решили привлечь дополнительные силы подрядчиков — девять самосвалов и три погрузчика.

Гришан отрицательно оценил работу управляющих компаний. По его словам, все они, кроме РЭУ-3, «не приступили к выполнению своих обязанностей». Мэр Магадана добавил, что управление административно-технического контроля направило инспекторов, и завтра будет вынесено предостережение и отправка полученных материалов в прокуратуру города для принятия соответствующих мер.

17 марта Магадан накрыл снежный циклон, с 13 по 17 марта в регионе выпала месячная норма осадков. В окрестностях города прогнозировали опасность схода лавин. Трассу Магадан-Балаганное-Талон закрыли для проезда из-за нулевой видимости. Ученикам второй смены школ города разрешили не посещать занятия.