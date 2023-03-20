Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 08:10
Надаль впервые за 18 лет вылетел из топ-10 рейтинга ATP Спорт, 08:03
«Невидимая забастовка», «рэкет» и другие версии скандала в Wildberries Бизнес, 08:00
В России выросли сроки ремонта PlayStation Технологии и медиа, 07:57
«На 6 месяцев впереди конкурентов». Чем чат-бот от Baidu впечатлил рынок Pro, 07:54
Минобороны сообщило об отражении бойцами ВДВ контратаки ВСУ Политика, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ЦСКА прервал позорную серию московских клубов. Главные итоги тура РПЛ Спорт, 07:30
Британия анонсировала встречу 40 стран для помощи МУС по Украине Политика, 07:30
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 07:28
Жизненный путь Си Цзиньпина в 10 цифрах Политика, 07:00
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 06:35
Вильфанд предупредил об угрозах затоплений из-за половодья в 10 регионах Общество, 06:28
Миронов заявил о переговорах по объединению КПРФ и «Справедливой России» Политика, 06:12
Технологии и медиа ,  
0 

В России выросли сроки ремонта PlayStation

«Известия»: в России выросли сроки ремонта PlayStation
Фото: Kimimasa Mayama / EPA / ТАСС
Фото: Kimimasa Mayama / EPA / ТАСС

В единственном российском авторизованном сервисном центре игровых приставок Sony PlayStation ИРП возникли проблемы с починкой техники: клиенты вынуждены ждать завершения ремонта гаджета от двух месяцев и более, сообщили «Известиям» в АСЦ.

«Все зависит от наличия запчастей. Если деталей нет, то сроки поставки не определены. В целом люди могут ждать от двух месяцев и более», — рассказала представитель компании.

Проблемы с поставками деталей к консоли подтвердили и другие источники издания на рынке.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, теперь сервисы не заказывают запчасти заранее, а делают это после обращения клиента.

Материал дополняется. 

Теги
Sony PlayStation
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter