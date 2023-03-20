В России выросли сроки ремонта PlayStation

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В единственном российском авторизованном сервисном центре игровых приставок Sony PlayStation ИРП возникли проблемы с починкой техники: клиенты вынуждены ждать завершения ремонта гаджета от двух месяцев и более, сообщили «Известиям» в АСЦ.

«Все зависит от наличия запчастей. Если деталей нет, то сроки поставки не определены. В целом люди могут ждать от двух месяцев и более», — рассказала представитель компании.

Проблемы с поставками деталей к консоли подтвердили и другие источники издания на рынке.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, теперь сервисы не заказывают запчасти заранее, а делают это после обращения клиента.

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