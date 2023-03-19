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Общество ,  

Суд Сейшел приговорил россиянина к 2,5 годам за гибель сына на солнце

Суд Сейшел приговорил россиянина к 2,5 годам за гибель оставшегося в машине на солнце сына
Виктория, Сейшельские Острова
Виктория, Сейшельские Острова (Фото: Ingo Schulz / imagebroker.com / Global Look Press)

Cуд Сейшельских островов приговорил россиянина к двум с половиной годам тюрьмы из-за смерти ребенка, которого тот оставил в машине на солнце. Об этом сообщил ТАСС сотрудник консульского отдела посольства России в республике.

«Мы подтверждаем произошедшее с прибывшей на остров для отдыха из России семьей», — сказал он.

Как пишет Francetvinfo, суд постановил, что 39-летний Дмитрий Сандул, который приехал с семьей на отдых, оставил своего полуторагодовалого сына в машине на полтора часа. Однако, по данным издания, ребенок умер не от перегрева, а от переохлаждения, так как в машине был включен кондиционер. В результате у ребенка случился отек головного мозга, и он умер.

Изначально дело против мужчины завели по статье о непредумышленном убийстве. Однако позже его обвинили в преступной халатности, утверждает издание.

Адвокат Сандула просил, чтобы суд позволил его подзащитному отбыть наказание на родине. Судья пояснил, что переговоры об этом должны вести МИД Сейшел и посольство России в республике. РБК направил запрос в посольство России на Сейшелах и обратился за комментарием в пресс-службу судов.

Теги
Сейшелы российские туристы приговор
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