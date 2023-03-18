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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по пункту управления бригады ВСУ в ДНР

Минобороны России: войска поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило об ударе по пункту управления бригады ВСУ в ДНР
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Российские военные поразили пункт управления 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Тоненькое в ДНР. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России.

На донецком направлении, по оценке Минобороны, украинские войска потеряли до 120 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Ураган» и гаубицу «Д-30».

Потери противника на других направлениях, южно-донецком и запорожском, ведомство оценило примерно в 50 человек. Российские силы уничтожили там два пикапа, говорится в сводке.

На краснолиманском направлении украинская сторона потеряла более 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходную гаубицу «Гвоздика», заявили в Минобороны. Еще порядка 60 украинских военных российские силы ликвидировали на купянском направлении. Там же они уничтожили три автомобиля.

На херсонском направлении за прошедшие сутки российские войска уничтожили более 25 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

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Кроме того, военные сбили девять украинских беспилотников в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках, сообщили в Минобороны.

Минобороны сообщило об ударе по пункту управления бригады ВСУ в ДНР
Минобороны сообщило об ударе по пункту управления бригады ВСУ в ДНР

Теги
Минобороны ВСУ ДНР
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