Британские ученые выяснили причину смерти 25% ежей

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Британские ученые установили, что четверть ежей погибает в Великобритании от столкновения с автомобилями на дорогах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование ученых.

По словам ведущего исследователя из Школы животноводства, сельского хозяйства и экологии Университета Ноттингем Трент Лорен Мур, масштабы убийства ежей на дорогах более глобальные, чем ученые предполагали ранее.

«Хотя иногда количество убитых животных может казаться относительно небольшим, дорожно-транспортные происшествия могут прямо или косвенно способствовать тому, что уровень смертности превысит уровень воспроизводства, делая популяции уязвимыми», — отметила она.

В целом по всему миру от столкновения с транспортными средствами на дорогах погибает почти треть (28%) из всех 150 исследованных популяций животных. Эта причина опережает болезни, охоту и хищничество. К видам, которые чаще всего погибают на дорогах, относятся тасманские дьяволы из Австралии, виргинские опоссумы, лисы с острова Сан-Клементе в Калифорнии, африканские дикие собаки в Африке и лисицы в Австралии.