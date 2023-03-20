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Россияне рассказали, сколько экономят благодаря соцпакету

Опрос «Зарплата.ру»: почти половина россиян экономят до 10% зарплаты благодаря соцпакету
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Благодаря наличию соцпакета и различных бонусов от работодателя 48% россиян экономят до 10% своей зарплаты, еще 9% сохраняют от 10 до 20% оклада. Это следует из результатов опроса сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Более половины россиян (60%) получают премии и бонусы за хорошую работу. Такая мера поощрения наиболее распространена среди работников розничной торговли (77%), а также легкой или тяжелой промышленности (72%). Материальную поддержку в разных жизненных ситуациях получают 43% опрошенных. Чаще всего ее оказывают в области легкой и тяжелой промышленности (52%) и государственной службе (45%).

Самыми популярными опциями соцпакета у россиян оказались оплата обучения для профессионального развития (37%), ДМС (31%) и предоставление рабочей техники (28%). Возможность использовать корпоративный транспорт есть у четверти опрошенных. Чаще всего транспорт предоставляют работникам сферы IT (67%).

Расходы на детей (детский сад, санаторий, лагерь) компенсируют каждому пятому респонденту. Данная опция соцпакета чаще всего присутствует у сотрудников предприятий легкой и тяжелой промышленности (44%). Компенсацию питания получают только 19% опрошенных. Чаще всего это IT специалисты (50%) и строители (42%).

Чуть больше четверти россиян (28%) имеют скидки на продукцию компании. У каждого пятого на работе организована комната отдыха и развлечений, а у 12% есть бесплатные фрукты и снеки.

За последний год у четверти россиян соцпакет уменьшился. На это пожаловались 80% работников транспортной сферы, 60% врачей, 50% работников сферы туризма и 42% строителей.

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Почти четверть (23%) опрошенных рассказали о сокращении пакета ДМС, а 15% столкнулись с полным отказом работодателя от страховки для сотрудников. В список пропавших из соцпакета опций также попали корпоративный транспорт (15%), компенсация питания (13%) и оплата расходов на детей (13%).

Ради расширенного социального пакета сменить место работы готовы более половины респондентов (58%). Только 5% опрошенных и так имеют расширенный соцпакет, поэтому им нет смысла менять работу.

В опросе, который проводился в феврале, поучаствовали 1600 россиян в возрасте от 18 до 56 лет, живущие в городах-миллионниках.

Теги
Опрос экономия работа ДМС зарплата
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