В Крыму автомобиль сбил пять человек
В Нижнегорском районе Крыма легковой автомобиль сбил пять человек, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, 54-летний водитель автомобиля ВАЗ на улице Центральная в селе Емельяновка Нижнегорского района сбил мужчину, женщину и троих детей. В результате есть пострадавшие, в том числе среди детей.
На место происшествия приехал прокурор района Марк Петренко. Прокуратура начала проверку.
В управлении МВД по Крыму уточнили, что людей сбил водитель «Жигулей» (ВАЗ-2107), когда они двигались по краю проезжей части. Всех пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, водитель был пьян.
В Нефтекамске в Башкирии 18 марта 45-летний водитель Lada Kalina сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двоих детей, сообщили в республиканском управлении ГИБДД. В результате четырехлетняя девочка и семилетний мальчик с различными травмами попали в больницу. По данным ГИБДД, дети вышли на прогулку вместе с матерью, в момент ДТП женщина шла позади детей.